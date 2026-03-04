Подорожчання продуктів у Полтавській області вже відчули споживачі, які щотижня купують базові позиції в супермаркетах регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося всіх основних категорій харчових товарів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Полтавській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Серед хлібо-булочних виробів найбільше піднялася вартість хліба житнього Столичного. Станом на 10.02.2026 у Metro за 950 грамів просили 46,50 грн, тоді як у січні середня ціна становила 44,95 грн.

Індекс споживчих цін на цей хліб у лютому склав 101,73%, що відображає зростання на 1,73% порівняно з попереднім місяцем.

Не менш відчутним для сімейного бюджету стало подорожчання продуктів у Полтавській області серед м’ясної продукції.

Буженина Ятрань у лютому коштує у середньому 736,87 грн за кілограм. У різних супермаркетах цінники значно різняться: у Metro – 826,20 грн, у Novus – 749,00 грн, у Megamarket – 635,40 грн.

Для порівняння, у січні середня вартість становила 708,67 грн. Індекс споживчих цін на буженину у лютому склав 100,78%, що означає підвищення на 0,78% у порівнянні з січнем.

Фрукти також виросли в ціні, особливо мандарини, які традиційно користуються попитом у зимовий період. Середня вартість на них у лютому сягнула 84,40 грн за кілограм.

У мережі Auchan мандарини продають по 69,90 грн, у Megamarket – 113,40 грн, а в Metro – 69,90 грн. У січні середня ціна складала 70,83 грн.

Це підтверджує тенденцію до сезонного та загального підвищення вартості фруктів у магазинах нашого регіону.

Експерти кажуть, що економічна ситуація у країні робить свій внесок у зростання цін. Витрати виробників на корми, електроенергію та заробітну плату змушують магазини піднімати ціни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.