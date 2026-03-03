Грошова допомога для ВПО в Одеській області автоматично надходить на банківські картки отримувачів у два етапи.

Українцям продовжує надходити грошова допомога для ВПО в Одеській області, проте її розмір змінився через збільшення прожиткового мінімумум, пише Politeka.net.

Подробиці розповіли в ПФУ.

Станом на лютий 2026 року щомісячні виплати для дітей та осіб з інвалідністю становлять 3 000 гривень, тоді як дорослі отримують по 2 000 гривень. Гроші автоматично надходять на банківські картки отримувачів у два етапи — 15 та 28 числа кожного місяця, що дозволяє громадянам планувати витрати на продукти, оплату житла та комунальні послуги.

Головною новацією 2026 року стало розширення фінансової підтримки для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. З 1 лютого, за ініціативи профільного комітету Верховної Ради, усі діти-переселенці без винятку отримують право на щомісячну виплату у розмірі 3 000 гривень.

Ключовою зміною стало скасування прив’язки допомоги до доходів родини для цієї категорії: якщо раніше нарахування виплат залежало від середньомісячного доходу на одного члена сім’ї, то з лютого допомога на дитину надається незалежно від того, чи працюють батьки та який розмір їхньої зарплати.

Щодо загальних правил отримання допомоги для ВПО в Одеській області у 2026 році, то для дорослих членів родин продовжує діяти критерій середньомісячного доходу. Через зростання прожиткового мінімуму до 2 595 гривень, граничний рівень доходу для продовження виплат на чергові шість місяців тепер становить 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Проте для найбільш вразливих категорій, таких як пенсіонери з низьким доходом, особи з інвалідністю I та II груп, а також діти-сироти, допомога продовжується автоматично без додаткових перевірок статків.

