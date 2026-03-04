Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що від ідеї допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони в обмін на поставки ракет до Patriot виграють всі.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Україна на сьогодні – єдина країна у світі, яка має серйозний і тривалий досвід протидії іранським дронам, успішно застосовуючи різні засоби і методи. Серед них – дрони-перехоплювачі, які дають свій результат. Дрони-перехоплювачі ефективні, вони дешевші у виробництві, ніж, засоби авіаційного враження. Крім того, вони дешевші, ніж ракети, тим паче ракети ППО. Дрони можна швидко і масово виробляти, масштабуючи це. Далі – мобільно-вогневі групи, яких у нас дуже багато», – стверджує Олександр Мусієнко.

Ракета, підкреслює він, коштує 2,5-3 млн, а дрон-перехоплювач значно дешевший, тобто їх треба було дати країнам Близького Сходу багато за одну ракету. За словами експерт, це виключно фінансовий вимір, але є й інша перспектива.

Як він пояснює, якщо арабські країни зможуть безпечно здійснювати судноплавство і захищати свою нафтогазову промисловість, то не буде сплеску цін на пальне у світі, через що подорожчає просто все і всюди. По-друге, додає експерт, у такому разі росія не зможе заробити на цінах на нафту і газ, тому тут подвійна вигода.

«Тому для того, щоби розблокувати морський шлях, може бути комбінація. США забезпечать прохід за допомогою своїх кораблів і літаків в Ормузькій протоці. І там уже є результати: потопили одну з найкращих субмарин Ірану, це безшумна субмарина. А ми забезпечимо захист повітря в обмін на те, що партнери надають нам більше ракет Patriot, щоб ми протидіяли балістиці. І мені здається, що це було би доволі-таки добре. І це не означало би включення України у війну, бо іранці погрожують європейським країнам, до речі», – підсумовує Олександр Мусієнко.

