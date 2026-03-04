Рекомендуємо завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де 5 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області.

Вводяться додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 березня у зв'зку з плановими роботами в мережах, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Рекомендуємо завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де 5 березня діятимуть графіки відключення світла у Кіровоградській області, та врахувати можливі обмеження під час планування щоденних справ, аби уникнути незручностей.

Зокрема, у період із 9:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах тимчасові відключення відбудуться в населеному пункті Іванівка — за адресами:

Анатолія Бузуляка — 1, 3–5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

Вишнева — 1, 1А, 3, 5, 7–9, 11–17, 19, 23, 26–27, 27А, 28–29, 31–35, 37, 39, 41, 43, 45–46, 48–49, 51, 53–57, 59, 61–62, 69–71, 73, 77, 79–80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Космонавтів — 2–5, 7–9, 11А, 15, 17, 19, 23, 27А, 28–30

Миру — 1–13, 15–25, 25Б, 26–28, 28А, 29–34, 34А, 35–37, 37А, 38, 38А, 39, 39А, 40–41, 41А, 42–43, 43А, 44, 47–49, 49А, 50–53, 55–57, 59, 61, 63

Половченка — 1А, 1Б, 4, 12, 14–15, 26, 34

Садова — 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

У цей же часовий проміжок, з 9:00 до 17:00 електропостачання буде обмежене і в Миколаївські Сади. Світло вимикатимуть на окремих вулицях:

Вишнева — 2, 4–6, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12–16, 18–20, 23–25, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 32Б, 33–34, 34А, 36, 38

Зелена — 4, 7, 11, 15, 17, 27, 29

Набережна — 5, 7, 9, 9А, 11

Садова — 1–2, 4–6, 8–10, 12, 14, 18, 20

Крім того, з 9:00 до 17:00 планові знеструмлення запровадять в Федорівка — обмеження торкнуться адрес:

Берегова — 2–3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 12, 14, 14А, 16, 18, 20

Желєзняка — 2–3, 5–10, 10А, 11–13, 13А, 14–17, 17А, 18–19, 21–26, 28–29, 29А, 30–32, 34–37, 39–40, 44, 50, 52

Івана Бородкіна — 1–7, 7А, 8–11, 13, 15–17, 17А, 18

Кравчука — 1–2, 4–16, 16А, 17, 19А, 20–21, 23–24, 26–27, 30, 32–35, 37–38, 42–54, 57–60, 62, 64, 66, 68, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 98

Кукала — 1–3, 3А, 4–6, 8–10, 12–15, 17–21, 23–26, 28, 30, 32, 34, 38

Лісова — 2, 4–18, 20–21

Степова — 1, 3–4, 7–8, 10–19, 21

Стратієнка — 1–5, 7–9, 11, 13, 15

Хутірська — 1–2, 4, 4А, 5, 5А, 8–14, 14А, 17–21

Шевченка — 2–7, 9–12, 14–15, 17–19, 20А, 21–37

Шпаченка — 1–5, 5А, 6–11, 13–14, 16–19, 21–27, 29, 29А, 29Б, 30–31, 31А, 32–37, 37А, 37Б, 38–40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 41–54, 56–58, 60, 62–67

Також у цей самий період, із 9:00 до 17:00, графіки відключень діятимуть у Паращине Поле, де електроенергію тимчасово вимикатимуть на низці вулиць:

Зарічна — 2, 3А, 5–6, 9–11, 13, 16–17, 22, 24–26, 880

Квіткова — 1, 4–5, 5А, 6, 9–10, 12–13, 13А, 15–17, 20, 23–24, 27–31

Садова — 1

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що буде може стати реальністю для українців.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: пасажирам повідомили про нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: стало відомо, як виросли ціни на квитки.