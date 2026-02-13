Обмеження руху в Харкові діятиме до завершення ремонтних заходів.

Обмеження руху в Харкові запровадили на одній із центральних вулиць через ремонт газопроводу, повідомляє Politeka.

Із сьогоднішнього дня й до 6 березня транспорт не зможе проїхати ділянкою вулиці Леся Курбаса — від проспекту Незалежності до вулиці Бориса Чичибабіна.

У департаменті будівництва та шляхового господарства міськради повідомили, що перекриття пов’язане з проведенням робіт на мережах. На цей період проїзд зазначеним відрізком повністю заборонений.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та враховувати тимчасові зміни. Об’їзд можливий через вулиці Юри Зойфера, Бориса Чичибабіна, проспект Науки, проспект Незалежності та інші прилеглі шляхи.

За інформацією міських служб, обмеження руху в Харкові діятиме до завершення ремонтних заходів. Після цього проїзд відновлять у звичному режимі.

Крім того, у Харкові також повідомляли про новий графік руху поїздів. Він передбачає, додатковий пасажирський склад почав курсувати з 7 лютого 2026 року.

Потяг вирушає з обласного центру о 09:00 та прибуває до Сум о 12:17. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 12:56, прибуття — о 16:01. Уздовж маршруту передбачені зупинки в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

У складі — купейні й плацкартні вагони із сидячими місцями. Непарні місця розташовані біля вікна, парні — біля проходу.

У місті пасажири додаткового рейсу можуть зручно пересідати на експреси до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні напрямки до Хелма й Перемишля.

