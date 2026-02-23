Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення у громадах, які обслуговує КП «Облводоканал». Нові ставки вже відображені у платіжках і введені відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306.

Для домогосподарств без бізнес-діяльності кубометр води коштує 45,54 гривні без ПДВ та 54,65 із податком. Послуги каналізації обійдуться у 44,74 без ПДВ і 53,69 із податком. Комерційні підприємства сплачуватимуть 24,44 гривні за кубометр без ПДВ та 29,33 із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому тарифи на його мешканців не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, своєчасне обслуговування обладнання та модернізацію систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та технічне обслуговування, а також закупівлею матеріалів для безперебійного забезпечення послуг. Це дозволяє підтримувати тиск у трубопроводах, уникати аварій і гарантувати якість води.

Фахівці радять мешканцям контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати сімейний бюджет і вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути заборгованості, штрафів та забезпечують стабільну роботу водопостачання і каналізаційних систем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.