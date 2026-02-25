Графіки відключення світла у Сумах на 26 лютого охоплять десятки адрес через плановы роботи, що проводитимуть у місті енергетики, пише Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки планових відключень електроенергії у Сумській області на 26 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням технічного обслуговування обладнання, оновлення та модернізації електромереж.
З 8 до 16 години будуть тривати додаткові обмеження, проте вони охоплять тільки окремі адреси. Зокрема, світло вимкнуть на наступних вулицях:
- Караван — 1–13, 14, 14/2, 15–18, 20, 22, 24, 26, 28–36, 37–53, 52А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
- Новомістенська — 24, 26–31;
- пров. Санаторний — 1–21, 6/1;
- Санаторна — 1–31 (парні 2–31);
- Молодіжна — 65, 67, 76, 78, 78/1, 80;
- Холодноярської бригади — 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 36;
- Тараса Шевченка — 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- Полковника Донця-Захаржевського — 17, 19, 21, 21/2, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 62.
З 9 до 16 години також вводяться обмеження. Вони стосуються тільки будинків, що знаходяться за адресами:
- Кузнечна — 1, 1/22, 2, 3/1, 4, 6, 6А, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А;
- Кузнечний — 8;
- Грушевського — 37, 37А, 38, 40, 41, 42, 47/2;
- Покровська — 2, 13, 13А, 15;
- Січова — 8, 10, 12;
- Маґістратська — 10;
- Калнишевського — 23;
- пров. Дачний — 1, 4, 5, 9, 11.
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
