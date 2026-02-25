Графіки планових відключень електроенергії в Сумах будуть діяти 26 лютого, обмеження здійснюватимуться за визначеними адресами.

Графіки відключення світла у Сумах на 26 лютого охоплять десятки адрес через плановы роботи, що проводитимуть у місті енергетики, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії у Сумській області на 26 лютого запроваджуються у зв’язку з проведенням технічного обслуговування обладнання, оновлення та модернізації електромереж.

З 8 до 16 години будуть тривати додаткові обмеження, проте вони охоплять тільки окремі адреси. Зокрема, світло вимкнуть на наступних вулицях:

Караван — 1–13, 14, 14/2, 15–18, 20, 22, 24, 26, 28–36, 37–53, 52А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

Новомістенська — 24, 26–31;

пров. Санаторний — 1–21, 6/1;

Санаторна — 1–31 (парні 2–31);

Молодіжна — 65, 67, 76, 78, 78/1, 80;

Холодноярської бригади — 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 36;

Тараса Шевченка — 24, 26, 28, 30, 32, 34;

Полковника Донця-Захаржевського — 17, 19, 21, 21/2, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 62.

З 9 до 16 години також вводяться обмеження. Вони стосуються тільки будинків, що знаходяться за адресами:

Кузнечна — 1, 1/22, 2, 3/1, 4, 6, 6А, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А;

Кузнечний — 8;

Грушевського — 37, 37А, 38, 40, 41, 42, 47/2;

Покровська — 2, 13, 13А, 15;

Січова — 8, 10, 12;

Маґістратська — 10;

Калнишевського — 23;

пров. Дачний — 1, 4, 5, 9, 11.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

