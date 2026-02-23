Угорський політолог Шандор Шеремет пояснив, що довгий час у політичному житті Угорщини не було нікого, окрім Орбана, але з'явився Мадяр, не системний опозиціонер, але ковток свіжого повітря, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

«Орбан насамперед є фігурою стабільності. Тобто це стабільний, обґрунтований вибір, який проявив себе протягом кількох циклів. Він ніби сам собою символізує стабільність і боротьбу за національні інтереси. Петер Мадер – ніби нова хвиля», – пояснює Шандор Шеремет.

За словами гостя програми, Мадяр – не системний опозиціонер, він не брав участь у попередніх виборах, насправді він є частиною системи, але з ковтком свіжого повітря. Для молоді, розповідає він, Мадяр формує правильні меседжі через правильні платформи про те, що треба дотримуватися національних інтересів Угорщини, але ще й боротися з корупцією, з неефективною системою.

«Він з'явився як несистемна людина, яка знає систему через те, що була досить добре наближена до неї. Відповідно, він не прямо повністю суперечить тому, що тут існує, але є умовним апгрейдом тієї системи, у якій досить довгий час багато угорців почували себе комфортно. І треба розуміти, що дуже великий відсоток його електорату – це люди, які підуть на вибори вперше за все свідоме життя, відповідно, у них, окрім партії «Фідес» та прем'єра Орбана, у політичному спектрі особливо не було інших людей», – розповідає Шандор Шеремет.

Так, констатує гість програми, Мадяра можна порівняти із Зеленським, коли за нього на виборах у 2019 році багато хто голосував взагалі вперше в житті, але різниця в тому, що нинішнього президента України знали всі, він і раніше був на екранах. А Мадяра, наголошує він, угорці, які не цікавилися політикою, не знали, тобто це нове обличчя.

