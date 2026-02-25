26 лютого виконуватимуться планові технічні роботи на електромережах, тому розроблені графіки відключення світла у Вінницькій області.

Графіки відключення світла триватимуть лише в окремих населених пунктів у Вінницькій області, що вводяться 26 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

26 лютого виконуватимуться планові технічні роботи на електромережах, тому розроблені графіки відключення світла у Вінницькій області. Вони необхідні для покращення стану інфраструктури та підвищення надійності електропостачання, однак можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі світла.

З 10 до 16 години триватимуть додаткові знеструмлення. Вони стосуються наступних населених пунктів:

Сиваківці вулиці:

Вінницька: 1А, 77

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48

Річкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

провулок Молодіжний: 10

провулок Ясний: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Соболівка:

вулиця Травнева: 19

З 10 до 17 години не буде електрики через планові роботи, проте обмеження стосуються лише таких населених пунктів:

Бабинці вулиці:

Березнева: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 46, 295, 411

Набережна: 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51А, 65, 67, 87, 364

Новоселівка: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 37, 39, 43, 45

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 67, 68, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88

Польова: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Садова: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

Степанівка: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36А

Травнева: 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 8, 10, 17, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 22, 23, 24, 29, 30, 30/1, 30А, 30Б, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 41

Шевченка: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 49, 55

Шкільна: 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 22, 24

Бистрик вулиці:

Вишнева: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 21, 23, 27, 30, 31, 47, 51, 53

Зарічна: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Кооперативна: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 19

Набережна: 1, 2, 2А, 3, 3А, 5, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 32

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може розраховувати на збільшення виплат у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.