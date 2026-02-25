Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують приватні власники та організації через платформу «Допомагай».

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області наявне у різних районах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» дозволяє ознайомитися з актуальними пропозиціями безкоштовного житла для ВПО в Київській обласі.

Кожне оголошення на сайті містить детальну інформацію про умови проживання, наявність комунікацій та додаткові обов’язки переселенців, якщо такі передбачені власником.

Серед пропозицій є повністю облаштовані будинки та квартири, готові прийняти сім’ї та окремих людей. Так, у селі Романків Обухівського району доступний трикімнатний будинок із кухнею, ванною кімнатою, санвузлом та автономним енергопостачанням.

Дане безкоштовне житло для ВПО в Київській області обладнане електрикою, водою, газом, каналізацією та інтернетом, а для проживання необхідно доглядати садибу, за що передбачена щомісячна доплата.

У самому Києві також надають дах над головою для переселенців. Наприклад, на Парково-Сирецькій одинокій жінці пропонують окрему квартиру на місті Дорогожичі, щоб вона могла доглядати за похилим дідусем 68 років, проживаючи у комфортних умовах із усіма необхідними зручностями.

Ще одна пропозиція передбачає проживання для енергійної та господарної жінки, щоб допомагати незрячій людині похилого віку чоловічої статі. В оголошенні вказано, що жінка може бути з дитиною.

Користувачі платформи «Допомагай» можуть обирати дах над головою за різними критеріями. Всі оголошення на платформі перевіряють вручну, щоб гарантувати якість та надійність пропозицій.

