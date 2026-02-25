Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 лютого зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів.

Українцям оприлюднили додаткові та планові графіки відключення світла у Полтавській області на 26 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 лютого зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів. З 9 до 15 години світло вимикатимуть через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ. Ці додаткові обмеження стосуються наступних населених пунктів:

с.Галяве вулиці:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лісна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16),

пров.Польовий (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовий (б. 1, 2, 3),

Степна (б. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99)

с.Кізлівка вулиці:

пров.Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лісна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 57а, 58, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 84, 85, 87, 90, 90а, 93),

пров.Лісний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 55),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

пров.Шкільний (б. 80)

З 10 до 16 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж не буде електрики в таких населених пунктах:

с.Бечеве:

вул.Івана Франка (б. 7, 8, 13)

с.Великий Кобелячок вулиці:

Лимарівська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15, 30),

Молодіжна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 57),

Набережна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 22),

Незалежності (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров.Сільський (б. 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шевченка (б. 1, 1а, 1б, 1в, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22а, 22б, 23, 23А, 24, 24Б, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 67а, 67б, 68, 81, 89, 91, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 120а, 121, 123, 125, 137, 139, 141, 151, 165, 167, 187, 187А, 189, 199, 209, 211, 213),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 11)

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

