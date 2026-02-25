У Волинській області на 26 лютого 2026 року заплановано часткові графіки відключення світла для низки населених пунктів.

У деяких населених пунктах Волинської області в четвер, 26 лютого 2026 року, будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з плановими профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, за даними обленерго, 26 лютого локальні графіки відключення світла в Волинській області торкнуться Рожищенської міської територіальної громади, пише Politeka. Обмеження електропостачання там діятимуть протягом шести годин – із 10:00 до 16:00 – у таких населених пунктах:

Рожище (для будинків по вулицях Любомира Гузара, Миколи Хвильового, Героїв України, Шилокадзе, Дорошенка, Молодіжна, Залізнична, Куліша, Свободи, Мазепи, Селянська);

Трилісці (вул. Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова);

Рудня (Центральна);

Богушівська Мар’янівка (Прилісна);

Переспа (Тиха, Затишна);

Линівка (Гайова, Гранична);

Малинівка (Садова, Центральна).

Крім того, в четвер, 26 лютого 2026 року, графіки відключення світла в Волинській області також торкнуться Зимнівської сільської територіальної громади. Енергетики попереджають, що планові знеструмлення відбуватимуться з 10 до 16 години в селі Микуличі для будинків по вулицях Варшавська, Центральна та Нова.

