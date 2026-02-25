Новий графік руху поїздів у Сумській області почав діяти з 23 лютого та передбачає коригування часу відправлення і прибуття окремих приміських рейсів.

Новий графік руху поїздів у Сумській області запровадила "Укрзалізниця" для двох приміських складів, які курсують територією регіону, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Сумській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця".

Зміни стосуються рейсу №6261 Люботин – Лебединська. До станції Тростянець-Смородине експрес рухається за звичним розкладом, однак зі станції Тростянець-Смородине відтепер вирушає о 17:48 замість 17:30.

Відповідно, прибуває на кінцеву станцію він о 19:33 замість 19:15. Також скориговано розклад №6266 Лебединська – Суми.

Відправлення зі станції Лебединська перенесено на 19:53 замість 19:35, а прибуття до Сум відбувається о 21:23 замість 21:05. Пасажирів просять врахувати новий графік руху поїздів у Сумській області під час планування поїздок.

Крім того, раніше повідомлялося про зміни у курсуванні іншого приміського сполучення. З 19 лютого 2026 року №7010/7009, який раніше курсував за маршрутом Суми – Люботин, тепер прямує до станції Полтава-Південна.

Відправлення із Сум здійснюється о 15:36, а прибуття до Полтави відбувається о 22:48. У зворотному напрямку №7012/7011 Полтава-Південна – Суми вирушає о 6:15 та прибуває до Сум о 14:38. Зміни були впроваджені з безпекових міркувань.

Окремо варто нагадати, що з 14 грудня почав діяти оновлений принцип курсування пасажирських експресів. Зокрема, №63/64 «Оберіг», який їде через Полтаву, отримав узгоджені стиковки у польському Перемишлі з рейсами до Німеччини, Австрії та Чехії.

Також національний перевізник збільшив кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17.

