Новий графік руху поїздів у Харківській області набув чинності в лютому через планові ремонтні роботи на залізничних коліях.

Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає тимчасові зміни для низки приміських рейсів, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Харківській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, №6410 Савинці – Харків-Пасажирський змінює час відправлення з 04:21 на 04:13, а №6408 Ізюм – Харків-Левада відправлятиметься о 04:54 замість 05:15. Це стосується періоду з 24 по 28 лютого.

Такі корективи пов’язані з необхідністю проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, що дозволяє підтримувати безпечний рух потягів.

Новий графік руху поїздів у Харківській області також вплине на рейси №6428 Ізюм – Шебелинка. У період з 23 по 27 лютого відправлення буде 20:06 (замість 19:18), а прибуття – о 21:58 (замість 21:01).

№6426 Букине – Харків-Пасажирський, №6430 Ізюм – Харків-Пасажирський і №6432 Савинці – Харків-Пасажирський також зазнають змін з 23 по 28 лютого.

№ 6426 відправлятиметься об 11:02 (замість 10:53), Харкiв-Пасажирський – о 14.04 (замість 13:55). № 6430 буде виїжджати о 12:37 (замість 12:49), а № 6432 - о 16:11 (замість 16:20).

Зміни стосуються переважно часу відправлення та прибуття, що дозволяє організувати рух без скупчень на станціях та забезпечити безпеку пасажирів.

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти точний час виїзду та прибуття, аби уникнути затримок або непорозумінь. Важливо відзначити, що ці зміни тимчасові і діятимуть лише на час проведення ремонтних робіт.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів уважно слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах та враховувати їх під час планування поїздок.

