Графіки відключення світла у Рівненській області на 10 березня пов’язані з обслуговуванням мереж.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 10 березня заплановані через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня будуть проводитися технічні та профілактичні роботи. Графіки відключення світла у Рівненській області на 10 березня пов’язані з обслуговуванням мереж, модернізацією обладнання та іншими заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності електропостачання.

З 9 до 17 години зникне світло в населеному пункті Шубків. Електрики не буде в будинках, що розташовані за адресами:

1 Травня 10, 12, 16, 29, 3, 33, 35

Грушевського 1, 10, 12, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9, 9А

Шевченка 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 59-А, 6, 7, 8

З 9 до 17 години будуть тривати обмеження в населеному пункті Березне. Електрика повністю буде відсутня на вулиці Андріївська.

Крім цього знеструмлять Заріцьк. Обмеження будуть тривати з 9 до 17 години за такими адресами:

Вишнева 10, 12, 2, 4, 6, 7

Лісова 102, 103, 11, 16, 17, 2, 3, 34, 4, 8, 95

Молодіжна 105, 107, 111, 111A, 113, 1

Також з 9 до 17 години триватимуть вимкнення в населеному пункті Зірне. Вони охоплять такі вулиці:

Зірненська — 14, 24, 24/287

Барвінкова — 12, 15, 19

Березнівська — 1, 2, 3, 4, 6, 12

Білківська — 1, 10, 11, 12, 15, 18, 1В/1, 1в, 2, 2-а-2, 20, 2А, 2а, 2б, 2м, 3, 3д, 38, 4, 41, 5, 6, 8

Більчанська — 7

Вишнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вишневий пров. — 1, 3, 8

Депутатська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Зарічна — 5

Затишна — 1, 2, 3, 5, 7

Зелена — 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, ТП-581

Зірне — 5, 6А, 31, КОВБ ЦЕХ, ТП-609

Каштановий — всі будинки

Левадна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12А

Лугова — 6, 8, 10, 13

Мальовнича — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 18

Медова — 7

Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежний пров. — 1, 3, 4

Незалежності — 2, 16А

Осіння — 2, 4, 6, 13

Очеретянка — 1, 2, 6, 6А, 6Н, 7, 9, 11А, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 35, 35А, 4, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 59

П.Малинського — 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14

Паркова — 1, 2, 4, 7, 9, 11

Польова — 1, 1а

Райдужна — 1, 2, 5, 6, 9, 18

Спортивна — 6, 8, 13, 14, 22, 24Б

Тиха — всі будинки

Тополева — 1, 2, 2а, 11

Хутір Зірненська — 5, 6, 8А

Юності — 4, 6, 9

Юність — 8, 11

