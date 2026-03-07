Завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році відбуватиметься поступово, із урахуванням умов.

Завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році ще не визначене, повідомляє Politeka.

Через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру минула зима стала однією з найскладніших за останні роки, проте опалювальний період у більшості будинків проходив стабільно.

Чіткої дати відключення батарей немає, адже рішення залежить від погодних умов. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830, тепло відключають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C. Остаточне рішення ухвалює міська влада з урахуванням стану тепломереж, потреб населення та фактичних погодних умов.

Відключення не відбувається одночасно у всіх будівлях. Спершу припиняють подачу тепла у житлових будинках, а лікарні, школи та дитсадки отримують його довше, щоб зберегти комфортні умови для дітей і пацієнтів. У будинках з індивідуальними тепловими пунктами або під управлінням ОСББ власники можуть самостійно регулювати температуру, що дозволяє відключати опалення раніше за інші будівлі.

Терміни завершення опалювального сезону значною мірою залежать від погоди. При ранньому потеплінні батареї можуть охолонути наприкінці березня. Якщо у квітні збережуться похолодання, міська влада перенесе відключення, щоб уникнути різкого зниження температури у квартирах.

Підготовка до наступного опалювального сезону вже розпочалася. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби відновлюють пошкоджену інфраструктуру та опрацьовують альтернативні джерела теплопостачання. Створено раду з енергетичної безпеки та стійкості міста, до якої увійшли фахівці, науковці та експерти.

Обговорюють відновлення критичних об’єктів і впровадження когенераційних та автономних джерел енергії. Місто розглядає альтернативні системи як доповнення до централізованого опалення, а не як повну заміну. Реалізація таких проєктів потребує значних фінансових ресурсів і підтримки держави та міжнародних партнерів.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році відбуватиметься поступово, із урахуванням температури, стану мереж та безпекових ризиків, а мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб і планувати споживання тепла відповідно до оновлень.

