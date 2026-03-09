Завчасне ознайомлення з графіками відключення світла в Одеській області на 10 березня дозволить жителям області спланувати свої справи.

Графіки відключення світла у Одеській області на 10 березня будуть діяти через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Рекомендуємо слідкувати за актуальними графіками відключення світла в Одеській області на 10 березня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години. Світло вимикатимуть в наступних населених пунктах:

с. Гвоздавка Перша

с. Гвоздавка Друга:

вул. Яблунева — всі будинки,

вул. Нова — всі будинки,

вул. Квіткова — всі будинки

с. Ясенове Друге:

вулиці Степова, Молодіжна, Джерельна, Героїв України.

10.03.2026 року з 8 до 17 години в Біляївці знову вимикатимуть електрику. Світла не буде на вулицях:

1-а Дністровська, 2-а Дністровська, 3-я Дністровська, 4-та Дністровська, 5-та Дністровська, 6-та Дністровська, 7-ма Дністровська, 7 квітня, Балківська, Вишнева, Героїв Громади, Отамана Головатого, Європейська, Зелений Хутір, Канатна, Київська, Кіпенка, Козацька, Космонавтів, Костіна, Кравченка, Мала Хутірська, Миколаївська, Нижня, Одеська, Перемоги, Покровська, СК ЗХ Средня, Піщана, Яськівська, Пляжна, Придністровська, Свободи, Слобідська, Соборна, Сонячна, Спортивна, Степова, Тіниста, Травнева, Лесі Українки, Успенська, Харківська, Богдана Хмельницького, Хутірська, Шевченка, Шкільна, пров. 1-й Балківський, пров. 1-й Нижній, пров. 1-й Соборний, пров. 1-й Успенський, пров. 2-й Соборний, пров. 1-й Шевченка, пров. 2-й Нижній, пров. 2-й Успенський, пров. 2-й Шевченка, пров. 3-й Нижній, пров. Європейський.

