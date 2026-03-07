Існує ймовірність, що завершення опалювального сезону в Одесі відбудеться трохи раніше, ніж зазвичай.

Цього року заплановане завершення опалювального сезону в Одесі супроводжується особливими труднощами через часті обстріли енергетичної інфраструктури, повідомляє Politeka.net.

Місцеві жителі кілька днів поспіль залишалися без світла та тепла, що ускладнювало побутові потреби та створювало додаткові ризики для здоров’я.

В умовах низьких температур одесити змушені були використовувати тимчасові методи утеплення квартир, які частково компенсували відсутність централізованого опалення.

Наразі точна дата завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році невідома, адже остаточне рішення залежить від фактичних погодних показників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830, опалення відключають, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C.

Минулого року опалювальний сезон завершувався 31 березня. Тоді розпорядженням Одеського міського голови Геннадія Труханова № 173 усі керівники підприємств, на балансі яких перебували системи централізованого теплопостачання, мали забезпечити відключення опалення та почати планові роботи з ремонту теплових мереж.

Одеса розташована на півдні країни, тому клімат тут м’якший, ніж у більшості областей. Через це опалення в місті можна вимкнути трохи раніше або одночасно з кінцем березня. Синоптики прогнозують, що весна 2026 року буде теплішою за середню норму, тому існує ймовірність, що завершення опалювального сезону в Одесі відбудеться трохи раніше, ніж зазвичай.

Таким чином, мешканці можуть орієнтуватися на те, що завершення опалювального сезону цього року відбудеться орієнтовно наприкінці березня, а остаточне рішення прийматимуть відповідні служби міської ради з урахуванням реальних погодних умов.

Жителям Одеси радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб вчасно отримати інформацію про відключення тепла та плани робіт з ремонту теплових мереж.

