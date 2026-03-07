Подорожчання проїзду в Миколаївській області торкнеться всіх популярних напрямків і стосується як міжміських, так і регіональних маршрутів.

У Миколаївській області відбулося подорожчання проїзду, передає Politeka.

Нові ціни опублікували в офіційних групах громадського транспорту, зокрема «Очаків транспортний».

Так, вартість поїздок тепер виглядає так: Очаків – Миколаїв – 250 грн, із Садової – 230 грн; Миколаїв – Кам’янка – 180 грн; Кам’янка – Очаків – 70 грн; Очаків – Одеса – 500 грн; Одеса – Очаків – 520 грн.

Причиною підвищення став стрибок цін на пальне, який спричинила напружена ситуація на світовому нафтовому ринку. Вплив мали також конфлікти між Ізраїлем та Іраном за участю США та інших держав.

Перевізники зазначають місцевим мешканцям, що без підвищення тарифів робота маршрутів була б збитковою. Пасажирам радять заздалегідь уточнювати вартість квитка перед поїздкою.

Також варто зауважити, що подорожчання проїзду в Миколаївській області торкнеться всіх популярних напрямків і стосується як міжміських, так і регіональних маршрутів.

Крім того, в Миколаєві також дорожчають продукти.

Середня ціна гречки піднялася до 49,85 грн за кілограм, що на 2 грн більше, ніж місяць тому. Найдешевше зерно — у Auchan (41,90 грн), найдорожче — у Megamarket (61,70 грн), у інших супермаркетах — близько 47–48 грн.

Тверді сири також подорожчали. Голандський «Звени Гора» 45% коштує в середньому 602,15 грн за кілограм, з різницею між мережами від 566,80 грн у Metro до 637,50 грн у Megamarket.

Яловичина для гуляшу подорожчала до 417 грн за кілограм. Ціни коливаються від 399 грн у Novus до 435 грн у Megamarket, а середній рівень за місяць зріс на 31 грн.

