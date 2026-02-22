Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкаській області розширюється в межах програми видачі безоплатних продуктових наборів для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Частина українців у 15 регіонах може отримати харчові пакети за умови відповідності визначеним критеріям. Ініціатива охоплює переселенців, які оформили статус ВПО протягом останніх трьох місяців.

Йдеться про мешканців кількох областей, куди входить і Вінницька

Щоб отримати набір, необхідно заповнити онлайн-форму за спеціальним посиланням. Після обробки заявки організатори інформують заявника щодо подальших кроків та умов видачі.

У регіоні така підтримка доповнює місцеві ініціативи, спрямовані на старше покоління та родини у складних обставинах. Саме в такому форматі реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкаській області, поєднуючи ресурси різних партнерів.

Громадянам радять уважно перевіряти правильність внесених даних та стежити за повідомленнями після подання заявки, щоб не пропустити інформацію про отримання пакета.

Крім того, в Черкаській області також можна отримати продукти, звернувшись до волонтерів. Зокрема, за адресою вул. Смілянська, 113/1 можна звернутися до волонтера Анна, яка разом з командою організовує передачу харчування старшим людям.

Для отримання додаткових роз’яснень щодо наявності підтримки рекомендують телефонувати за номером +380639887006.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Черкаській області також координують організації, які працюють не лише в регіоні, а й по всій Україні.

Однією з них є Благодійний фонд «Руки ласти», який співпрацює з офіційними релігійними та благодійними установами. Звернутися можна за телефоном +380977714444 та через сайт handsofmercy.in.ua.

