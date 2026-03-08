З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 9 по 15 березня.

Графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 9 по 15 березня будуть діяти в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 9 по 15 березня пов’язані з проведенням профілактичних і технічних робіт на електромережах. Енергетики здійснюють ці заходи для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у майбутньому.

10.03.2026 року з 8 до 18 години не буде електрики в селі Іванковичі. Світло вимикатимуть в будинках за наступними адресами:

Д.Бідного 12; 36; 38; 40; 44; 46; 9.

пров. Д.Бідного 0049; 10; 1В; 3; 5.

СТ "Скіф-1" 1018; 39; 43; 48.

Також 10 березня з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київських регіональних електромереж» буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Так, електрику вимикатимуть в наступних населених пунктах:

08:30–19:30 с. Довга Гребля вулиці:

Куток — № 14, 15, 16, 17, 19, 26, 67, 131, 138, 146;

Левада — № 2, 34, 38, 70, 73, 80, 92, 121, 122;

Мочип’ять — № 9, 46, 47, 77, 82, 151, 160, 163, 166, 168.

08:30–18:00 м. Переяслав вулиці:

Берла Арсенія — № 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героїв Чорнобиля — № 2, 6, 14, 18, 20;

Коломійця Володимира — № 2А;

Левчука Остапа — № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесика Анатолія — № 2, 3, 13, 15;

Ляскоронського Василя — № 1, 2, 4, 7;

Міхновських Братів — № 27;

Міцкевича Адама — № 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26;

Міщанська — № 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14;

Пасічна — № 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33В, 33Б, 35, 35Б, 37, 39;

Підварська — № 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99;

Потапенка Ярослава — № 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67Е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-Б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-А, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89;

Сагайдачного Петра — № 28;

Ярослава Мудрого — № 8;

пров. Берла Арсенія — № 1, 2, 3, 4, 8;

пров. Ляскоронського Василя — № 2, 5, 7.

11.03.2026 року з 8 до 18 години електрику вимкнуть в місті Переяслав через профівлактичні роботи. Обмеження охоплять такі вулиці міста:

Берла Арсенія — № 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героїв Чорнобиля — № 2, 6, 14, 18, 20;

Коломійця Володимира — № 2А;

Левчука Остапа — № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесика Анатолія — № 2, 3, 13, 15;

Ляскоронського Василя — № 1, 2, 4, 7;

Міхновських Братів

