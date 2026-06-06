Про це він розповів у своєму блозі .

Як розповідає експерт, у Bloomberg вийшла довга стаття про те, що Німеччина, Франція та Британія вирішили розробляти план залучення путіна до переговорів, а то він чинить опір закінченню війни, анонімно обговорюється тиск на кремль і так далі.

«Можемо поставити галочку. Все, ми почули. Великобританія, Франція, Німеччина. Ми знаємо, що ви готуєте черговий мирний план, але чесно можете його відразу засунути туди ж, куди кримчани порадили російському керівництву засунути талони на бензин. Ось туди засуньте заздалегідь свій мирний план. Але це не означає, що ми не маємо перспективи мирного врегулювання. Не означає. Але вирішуватиметься це зовсім в іншому, як мені здається, місці», – коментує Михайло Шейтельман .

Хороші новини в тому, розповідає експерт, що найближчими тижнями, найімовірніше, відбудуться аж дві зустрічі Зеленського з Трампом. Перша зустріч, продовжує він, може відбутися на саміті G7, а друга зустріч може бути на саміті НАТО, у США підтвердили, що Трамп буде.

«Минулого року, коли був саміт НАТО, всі хвилювалися, що Трамп посвариться з Зеленським, і європейці відмазували трошки Зеленського, тримали трохи осторонь і показували Трампу зрідка, щоб вони не посварилися. А зараз буде навпаки. Зараз Зеленський у фаворі Трампа більше, ніж Європа. Трамп уже каже, що армія України сильніша за армію Європи, що в України найкращі Сили безпілотних систем. Трамп говорить про Зеленського, що, так, з ним важко, але він добрий хлопець. Рубіо заявляє, що Білий дім працює над законопроектом про нові санкції проти Росії разом із конгресменом. Тепер зненацька з'ясовується, що вже Зеленський у фаворі, і це Зеленський зможе налагоджувати на прохання Мерця контакт між США та європейцями», – пояснює Михайло Шейтельман .

Як повідомляла Politeka, Бортник пояснив, що означає відкриття першого кластера щодо вступу до України ЄС.

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