У Запоріжжі продовжує працювати програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка забезпечує продуктові набори та соціальні послуги для людей поважного віку, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює осіб, які втратили стабільний дохід, постраждали через бойові дії або проживають без сімейної підтримки. Видачу організовують у безпечних районах міста та прилеглих громадах, щоб гарантувати базові потреби у харчуванні та гігієні, особливо у зимовий період.

Особливу увагу приділяють людям з інвалідністю, пенсіонерам із хронічними хворобами, самотнім громадянам та тим, хто має обмежену мобільність. Координатори слідкують, щоб допомога надходила до домогосподарств із найнижчим рівнем забезпечення та пошкодженим житлом після 24 лютого 2022 року.

Розподіл ресурсів забезпечують благодійні організації, зокрема «Карітас», у партнерстві з місцевими соціальними службами. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом: попередня реєстрація, перевірка даних та контроль відповідності заявленим потребам.

Крім матеріальної підтримки, фахівці пропонують консультації соціальних працівників та волонтерів, які пояснюють умови участі, допомагають заповнювати документи та супроводжують отримувачів на всіх етапах процесу. Програма дозволяє літнім людям підтримувати здоров’я, самопочуття та впевненість у повсякденному житті.

Координатори радять стежити за офіційними оголошеннями, щоб вчасно отримувати інформацію про графіки видачі та доступні послуги.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує стабільну підтримку, допомагає планувати щоденні потреби та зміцнює відчуття безпеки у складних умовах.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати