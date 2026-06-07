Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 8 по 14 червня охоплять десятки адрес, але обмеження носять плановий характер, пише Politeka.net.
Енергетичні компанії уточнюють, що графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 8 по 14 червня мають тимчасовий характер і пов’язані з проведенням планових робіт на об’єктах електромереж. Мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальні графіки, аби врахувати можливі обмеження під час щоденного планування.
08.06.2026 року будуть вимикати електрику з 08:00 до 17:00 години. Світло знову під питанням, проте знеструмлять окремі населеноі пункти:
- місто Шпола вул. Лозуватська, Межакова, Івана Богуна
- село Кримки вул. Михайлівська, Лісова
- село Скотареве вул. Новоселиця / господарство
- село Васильків вул. Прохорова Д., Є. Лисенка (хрест), Набережна (частково), пров. Вишневий / магазин «Продукти» (на хресті)
09.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла за наступними адресами:
- с. Журавка вул. Шахтянська
- місто Шпола вул. Зарічна, Трохима Зіньківського, Виноградна, Степана Бена, Лисенка
10.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години світло буде відсутнє. Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:
- місто Шпола вул. Лозуватська, Межакова, Івана Богуна
- с. Журавка вул. Благовісна
- с. Капустине вул. Подолинського, Лісова
12.06.2026 року вимикатимуть електрику з 8 години ранку, орієнтований час повернення електрики - 17 година. Знеструмлення триватимуть в таких населених пунктах:
- місто Шпола вул. Злагоди, Лозуватська (район Мальчика), Межакова / ГРП
- с. Соболівка вул. П’ятихатки, Кулішівка.
Джерело: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди
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