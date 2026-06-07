Мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 8 по 14 червня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 8 по 14 червня охоплять десятки адрес, але обмеження носять плановий характер, пише Politeka.net.

Енергетичні компанії уточнюють, що графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 8 по 14 червня мають тимчасовий характер і пов’язані з проведенням планових робіт на об’єктах електромереж. Мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальні графіки, аби врахувати можливі обмеження під час щоденного планування.

08.06.2026 року будуть вимикати електрику з 08:00 до 17:00 години. Світло знову під питанням, проте знеструмлять окремі населеноі пункти:

місто Шпола вул. Лозуватська, Межакова, Івана Богуна

село Кримки вул. Михайлівська, Лісова

село Скотареве вул. Новоселиця / господарство

село Васильків вул. Прохорова Д., Є. Лисенка (хрест), Набережна (частково), пров. Вишневий / магазин «Продукти» (на хресті)

09.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла за наступними адресами:

с. Журавка вул. Шахтянська

місто Шпола вул. Зарічна, Трохима Зіньківського, Виноградна, Степана Бена, Лисенка



10.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години світло буде відсутнє. Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

місто Шпола вул. Лозуватська, Межакова, Івана Богуна

с. Журавка вул. Благовісна

с. Капустине вул. Подолинського, Лісова

12.06.2026 року вимикатимуть електрику з 8 години ранку, орієнтований час повернення електрики - 17 година. Знеструмлення триватимуть в таких населених пунктах:

місто Шпола вул. Злагоди, Лозуватська (район Мальчика), Межакова / ГРП

с. Соболівка вул. П’ятихатки, Кулішівка.

Джерело: Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди

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