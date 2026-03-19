У 2026 році стартує гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві, що передбачає безкоштовні гарячі обіди та напої для літніх людей, внутрішньо переміщених осіб та громадян у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм та правил безпеки. Меню включає вегетаріанські й веганські позиції, що забезпечують поживність та відповідають потребам старших відвідувачів.

Видача проходить тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, Новомостицька, 2-Г о 14:00 та Нижній Вал, 23 о 15:30. Харчування доступне як киянам, так і переселенцям із постраждалих регіонів.

Організатори закликають поширювати інформацію серед знайомих і сусідів, щоб більше людей змогли скористатися підтримкою. Волонтери також надають поради щодо побутових питань та здорового способу життя.

Регулярна робота проєкту гарантує, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє отримувати поживні страви, економити кошти та підтримувати соціальні контакти під час складного періоду.

Ознайомитися з графіком пунктів можна заздалегідь, щоб уникнути скупчень і забезпечити безпечну видачу. Кожен охочий може звертатися до організаторів та отримувати підтримку на постійній основі.

Проєкт працює безперервно та залишається відкритим для нових учасників, забезпечуючи стабільну підтримку літнім людям і вразливим категоріям населення.

Жителям радять стежити за оновленнями та графіком видачі, щоб гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надходила своєчасно та безперервно.

