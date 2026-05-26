Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області розглядають як частину ширшого процесу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало предметом обговорення у Кривому Розі після подання нових розрахунків щодо вартості водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» передало до виконавчого комітету пакет документів із проєктом оновлених розцінок. За попередньою інформацією, зміни можуть запрацювати з 1 червня 2026 року.

Згідно з оприлюдненими даними, орієнтовна сума за один кубометр разом із послугами водовідведення може досягти близько 81 гривні. Порівняно з чинними показниками це означає збільшення майже у 2,6 раза.

У підприємстві пояснюють перегляд необхідністю покривати витрати на утримання інженерної системи міста. Йдеться про роботу насосних станцій, очисних споруд та мереж, які забезпечують безперервний цикл подачі ресурсу.

Значну частину витрат формує електроенергія. Фахівці зазначають, що попередні розцінки затвердили ще наприкінці 2021 року, а відтоді вартість енергоресурсів суттєво змінилася.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області розглядають як частину ширшого процесу перегляду фінансових моделей у житлово-комунальному секторі регіону.

У «Кривбасводоканалі» наголошують, що без коригування економічних показників забезпечувати стабільну роботу системи буде дедалі складніше. Нинішній рівень надходжень уже не покриває фактичних витрат на очищення та транспортування води.

Остаточне рішення щодо запровадження нових ставок ухвалюватимуть після розгляду поданих розрахунків та проходження всіх необхідних процедур.

Джерело: dmkd

