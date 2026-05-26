Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області надаються через місцеві благодійні організації, які координують розподіл гуманітарної допомоги на визначених територіях, повідомляє Politeka.

Постачання формуються за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, ВПП ООН комплектує спеціальні продовольчі набори, розраховані на харчування однієї особи протягом 30 днів і покриття близько 60% місячної потреби в калоріях.

До складу таких пакунків входять базові продукти: борошно, крупи, макаронні вироби, соняшникова олія, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Розподіл допомоги здійснюється з урахуванням безпекової ситуації в громадах, функціонування місцевих ринків і рівня продовольчої забезпеченості населення.

Залежно від умов у конкретному населеному пункті, гуманітарні пакунки можуть видаватися всім жителям або лише тим, хто належить до вразливих категорій за визначеними критеріями.

У Миколаївській області партнером у реалізації програм виступає організація АДРА, яка безпосередньо організовує видачу допомоги від ВПП ООН.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області також доступні через гарячу лінію 0800 20 13 30, де можна уточнити адреси пунктів видачі та умови отримання.

Консультації надаються у будні дні: з понеділка по четвер з 08:00 до 20:00, у п’ятницю — до 14:00, вихідні дні не передбачені.

Окремий напрям підтримки включає роздачу хліба, який закуповується міжнародними організаціями у місцевих пекарнях і передається мешканцям як додаткова допомога.

Джерело: Всесвітня продовольча програма ООН

