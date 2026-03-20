Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області робить контроль за споживанням ресурсів.

З початку 2026 року в Полтавській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у всіх громадах регіону.

Місцеві жителі вже отримали оновлені платіжки. Для багатоквартирних будинків щомісячна плата зросла на 14,95 грн і становить 48,80 грн за одну особу. Приватні домогосподарства тепер сплачують 37 грн замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, інші організації — на 2,94 грн.

У Заводській громаді пояснюють, що зміни тарифів пов’язані зі зростанням витрат на обслуговування мереж, закупівлю матеріалів та підтримку обладнання у робочому стані. Попередні ставки не відображали реальні потреби і могли негативно впливати на якість послуг.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть залишати пропозиції або зауваження через електронні сервіси або безпосередньо звертатися до підприємства.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області гарантує безперебійну роботу водогонів, своєчасне відведення стоків та вивезення сміття. Це також забезпечує планові ремонти, модернізацію обладнання та підтримку персоналу.

Мешканцям радять заздалегідь планувати сімейний бюджет, слідкувати за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області робить контроль за споживанням ресурсів і своєчасну оплату ключовими для стабільного функціонування водопостачання та утримання житлового фонду.

