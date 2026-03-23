Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому є важливим кроком для забезпечення стабільного збору й вивезення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому набуло чинності з 1 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вивезення побутових відходів для мешканців багатоквартирних будинків, приватного сектору та сіл громади.

Про нові тарифи розповіли у Хмельницькому комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Розцінки залежать від типу забудови та утримання контейнерних майданчиків.

Для багатоповерхівок плата складе від 35,82 до 40,16 грн на одну особу.

Для приватного сектору — від 39,04 до 43,84 грн.

Для сіл громади — від 23,99 до 31,13 грн.

Додатково, за індивідуальними договорами для багатоквартирних будинків діятиме абонплата 8,02 грн на місяць з одного особового рахунку.

Причини підвищення

Тариф переглянули через суттєве зростання витрат. Електроенергія подорожчала на 304%, обслуговування та запчастини — на 160%, пальне — на 110–145%, а прожитковий мінімум зріс на 33,4%. Також зміни пов’язані з новими законодавчими вимогами та впровадженням міжнародного проєкту модернізації сміттєвої інфраструктури за підтримки ЄБРР і ЄС.

Незважаючи на підвищення, тарифи у Хмельницькому залишаються одними з найнижчих серед обласних центрів. Для порівняння: у Луцьку плата перевищує 61 грн, у Чернівцях — майже 63 грн, а в Ужгороді та Кропивницькому — понад 84–87 грн на особу.

Мешканцям радять ознайомитися з новими розцінками та перевірити можливість отримання пільг, щоб оптимізувати витрати. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому стане важливим кроком для забезпечення стабільного збору й вивезення сміття.

