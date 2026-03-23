Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком является важным шагом для обеспечения стабильного сбора и вывоза мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком вступило в силу с 1 марта 2026, сообщает Politeka.

Изменения касаются вывоза бытовых отходов для жителей многоквартирных домов, частного сектора и сел.

О новых тарифах рассказали в Хмельницком коммунальном предприятии «Спецкоммунтранс». Цены зависят от типа застройки и содержания контейнерных площадок.

Для многоэтажек плата составит от 35,82 до 40,16 грн. на одного человека.

Для частного сектора – от 39,04 до 43,84 грн.

Для сел общины – от 23,99 до 31,13 грн.

Дополнительно по индивидуальным договорам для многоквартирных домов будет действовать абонплата 8,02 грн в месяц с одного лицевого счета.

Причины повышения

Тариф был пересмотрен из-за существенного роста затрат. Электроэнергия подорожала на 304%, обслуживание и запчасти – на 160%, горючее – на 110–145%, а прожиточный минимум вырос на 33,4%. Также изменения связаны с новыми законодательными требованиями и внедрением международного проекта по модернизации мусорной инфраструктуры при поддержке ЕБРР и ЕС.

Несмотря на повышение тарифы в Хмельницком остаются одними из самых низких среди областных центров. Для сравнения: в Луцке плата превышает 61 грн, в Черновцах – почти 63 грн, а в Ужгороде и Кропивницком – свыше 84–87 грн на человека.

Жителям советуют ознакомиться с новыми расценками и проверить возможность получения льгот для оптимизации затрат. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком станет важным шагом для обеспечения стабильного сбора и вывоза мусора.

