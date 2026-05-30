Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються важливою частиною соціальної підтримки родин.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть оформити колишні військовослужбовці, які після завершення служби не працюють та утримують непрацездатних родичів, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну фінансову підтримку для людей, котрі забезпечують близьких власною пенсією. Виплати передбачені для громадян рядового, сержантського й офіцерського складу.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що надбавка призначається до пенсії за вислугу років або виплат через інвалідність. Водночас строкова служба під дію програми не підпадає.

Кошти нараховують за утримання батьків похилого віку, осіб з інвалідністю, непрацездатного чоловіка чи дружини, а також інших членів сім’ї, визначених законодавством.

Сума допомоги розраховується відповідно до прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області зараз складають приблизно 1297 гривень за кожного утриманця. Якщо таких осіб кілька, загальний обсяг підтримки може бути більшим.

Фахівці наголошують, що гроші не нараховуються автоматично. Для оформлення необхідно подати заяву та пакет підтверджувальних документів.

Подати звернення можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через офіційний електронний портал установи.