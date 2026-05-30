Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається одним із головних напрямків підтримки громадян, які через війну були змушені залишити власні домівки та переїхати до безпечніших громад, повідомляє Politeka.
У регіоні продовжують працювати різні формати розселення: тимчасові центри, модульні містечка, гуртожитки та приватні пропозиції від місцевих мешканців. Доступні варіанти залежать від кількості вільних місць і потреб новоприбулих.
Частину помешкань надають без оплати. В окремих випадках власники просять допомагати у побуті або підтримувати порядок, однак умови проживання визначають індивідуально.
Інформацію про актуальні місця для поселення публікують на спеціалізованих онлайн-ресурсах та волонтерських платформах, які координують пропозиції від громад і благодійних ініціатив.
Прикладом залишаються невеликі населені пункти поблизу обласного центру, де готові приймати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Такі оселі зазвичай обладнані базовими зручностями, зокрема опаленням та доступом до інтернету.
У Запоріжжі також продовжують діяти комунальні програми розміщення. Станом на початок 2026 року у шелтерах і модульних комплексах залишаються вільні місця для новоприбулих.
Важливу роль у системі підтримки відіграють місцеві жителі та волонтери, які допомагають облаштовувати побут і сприяють швидшій адаптації переселенців.
Водночас безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області зазвичай потребує попередньої реєстрації. Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи.
Фахівці рекомендують завчасно уточнювати умови проживання та наявність вільних місць, оскільки ситуація з розселенням може змінюватися залежно від навантаження на систему підтримки.
Джерело: Допомагай, Запорізька територіальна профспілкова організація Придніпровської залізниці
