Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються у вигляді спеціальних наборів серед громадян, повідомляє Politeka.

Міжнародна організація розробила спеціальні коробки з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області.

Один такий набір розрахований на 30 днів повноцінного забезпечення та дозволяє покрити 60% від місячної норми споживання калорій для однієї дорослої людини.

До складу цієї продовольчої допомоги входять борошно, гречана крупа, пшоняна крупа, соняшникова олія, макаронні вироби, м’ясні консерви, бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Представники міжнародної структури можуть забезпечувати харчами абсолютно всіх жителів громади або підтримувати лише окремі категорії громадян, які відповідають затвердженим критеріям вразливості.

Ці критерії попередньо узгоджуються з партнерами чи місцевими органами влади на місцях.

Доставка та розподіл гуманітарних вантажів здійснюється безпосередньо через локальні благодійні організації, які координують роботу у регіонах.

Мешканці, які хочуть дізнатися деталі або мають запитання з приводу роздачі коробок з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів, можуть звертатися за номерами телефонів гарячих ліній.

У Миколаївській області офіційним партнером організації є благодійний фонд АДРА. Зв'язатися з представниками цієї установи громадяни можуть за номером телефону 0800 20 13 30.

Інформаційна лінія працює за спеціальним графіком, з понеділка по четвер дзвінки приймають з 08:00 до 20:00, у п'ятницю фахівці консультують з 08:00 до 14:00, а субота є вихідним днем.

Джерело: ВПП ООН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.