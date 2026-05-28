Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області стали доступними завдяки масштабній продовольчій програмі підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомляє Politeka.

Організація здійснює системну роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області на визначених територіях за допомогою залучення локальних благодійних організацій.

Міжнародні донори розробили спеціальний набір харчування, який розрахований на 30 днів повноцінного забезпечення потреб однієї людини.

Цей пакунок повністю покриває 60 відсотків від встановленої місячної норми споживання калорій.

До складу гуманітарного набору включили борошно, гречану крупу, пшоняну крупу, а також соняшникову олію та макаронні вироби. Окрім цього, громадяни отримують м’ясні консерви, бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Варто підкреслити, що ВПП надає набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області й у інших регіонах.

Якщо у громадян виникають будь-які запитання з приводу роздачі продуктових коробок, їм пропонують звертатися безпосередньо за номером телефону гарячої лінії діючого партнера.

У нашому регіоні офіційним партнером організації є благодійна організація АДРА. Зв’язатися з представниками цієї установи можна за безкоштовним номером телефону 0800 20 13 30.

Консультації надаються за визначеним графіком, зокрема з понеділка по четвер лінія працює з 08:00 до 20:00. У п’ятницю звернутися за інформацією можна з 08:00 до 14:00, а субота є офіційним вихідним днем.

Джерело: ВПП ООН

