Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявитися через зменшення внутрішньої пропозиції.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через очікуване скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні на 30–60% залежно від культури, повідомляє Politeka.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов пояснює: головний удар по майбутньому збору завдали лютневі та квітневі похолодання. Через них постраждала значна частина квіткових бруньок, що напряму визначає обсяг плодоношення, особливо в центральних і південних регіонах.

Фахівець підкреслює, що кісточкові культури найбільш чутливі до весняних температурних коливань. Абрикос серед них — найвразливіший: навіть короткі заморозки під час цвітіння різко зменшують кількість зав’язі. Додатково ситуацію ускладнює слабша активність бджіл у холодні періоди, що погіршує запилення.

У таких умовах Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може проявитися через зменшення внутрішньої пропозиції фруктів, адже ринок частково тримається саме на вітчизняному виробництві кісточкових культур.

Експерт зазначає, що навіть за рахунок імпорту повністю перекрити потенційний провал урожаю буде складно. Серед основних постачальників зазвичай називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак їхніх партій може не вистачити у разі масштабних втрат.

Прогнози щодо цін залежать від глибини дефіциту: у більш помірному сценарії подорожчання може скласти 20–30%, тоді як за значного недобору врожаю — підйом здатний досягти 50–80%.

Аналітики додають, що ключову роль відіграє тривалість заморозків. Короткі холодні періоди інколи дозволяють зберегти частину зав’язі, тоді як затяжні морози фактично знищують цвіт і роблять втрати незворотними.

