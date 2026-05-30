Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі анонсувала філія «Інфоксводоканал», оприлюднивши проєкт оновлених розцінок на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Документ представили 18 травня. Найбільше коригування може торкнутися побутових споживачів, для яких передбачене суттєве збільшення вартості сервісів.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, подача води для населення може зрости з 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр із ПДВ. Відведення стоків пропонують підняти з 17,244 грн до 42,696 грн.

Інформацію щодо можливих змін компанія «Інфоксводоканал» розмістила на своєму офіційному ресурсі.

Для інших категорій клієнтів перегляд буде менш відчутним. Залежно від виду сервісу показники можуть збільшитися в межах від 38% до 48%.

У підприємстві пояснюють необхідність коригування тим, що чинні розцінки залишаються незмінними з 2022 року. За цей період суттєво зросли витрати на електроенергію, пальне, реагенти, оплату праці та податкові платежі. Також врахували аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів і ліквідацію наслідків негоди восени минулого року.

За інформацією підприємства, теперішній рівень надходжень покриває лише частину фактичних витрат. Через це ускладнюється проведення ремонтів і посилюється проблема нестачі кадрів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі наразі перебуває на етапі громадського обговорення. Пропозиції та зауваження приймають до 29 травня 2026 року через поштові та електронні канали зв’язку.

Після завершення процедури матеріали передадуть до НКРЕКП для подальшого розгляду. Остаточне рішення регулятор ухвалюватиме на відкритому засіданні.

У разі погодження нові ставки набудуть чинності після офіційного оприлюднення відповідного документа.

