Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки і наразі мешкають у шелтерах міста.

Офіційну інформацію про порядок видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі оприлюднили на сайті Департаменту соціальної політики.

Право на отримання таких наборів мають окремі категорії переселенців. Серед них особи похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, а також діти віком від 3 до 18 років.

Допомогу також видають законним представникам, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або громадянина, дієздатність якого обмежена.

Крім того, набори передбачені для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі формуються як стандартні продовольчі комплекти.

До них входять м’ясні консерви, рибна консерва, печінковий паштет та готові другі страви з м’ясом тушкованим. Також отримувачам надають чай, каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації.

Із собою потрібно мати паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове чи постійне місце проживання, а також довідку про взяття на облік ВПО, яка підтверджує реєстрацію після 24.02.2022 у місті за адресою шелтера.

За необхідності додатково подаються свідоцтво про народження дитини та довідка про встановлення інвалідності.

