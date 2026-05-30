Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі залишається одним із найбільш обговорюваних питань серед містян після появи інформації про можливий перегляд вартості водопостачання та водовідведення.

На офіційному ресурсі КП «Водоканал» раніше оприлюднили повідомлення про намір змінити розцінки. Після цього у соціальних мережах почали поширюватися повідомлення про нібито вже затверджені нові суми. Однак керівництво підприємства заявило, що остаточного рішення поки немає.

Під час брифінгу виконувач обов’язків генерального директора Руслан Горян наголосив, що процедура ще триває. Після ухвалення відповідного документа його мають офіційно опублікувати, а споживачів завчасно повідомити про зміни.

За словами посадовця, нині підприємство працює в складних фінансових умовах. Чинні розцінки для населення діють із 2022 року та вже не покривають фактичних витрат на забезпечення роботи систем.

У «Водоканалі» зазначають, що рівень компенсації затрат становить лише 42% для водопостачання та менш ніж 40% для водовідведення. Через це комунальне господарство змушене шукати шляхи стабілізації фінансового становища.

Наразі жителі сплачують 17,808 гривні за кубометр водопостачання та 10,56 гривні за водовідведення. Разом це становить трохи більше 28 гривень за повний комплекс послуг.

Водночас підприємство запропонувало нові показники. Згідно з розрахунками, водопостачання може коштувати 42,348 гривні за кубометр, а водовідведення — 28,068 гривні.

У разі затвердження загальна сума сягне 70,416 гривні за кубометр, що приблизно у два з половиною раза перевищує нинішній рівень.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі поки перебуває на стадії розгляду, а остаточні цифри стануть відомі лише після завершення всіх передбачених законодавством процедур.

Представники підприємства обіцяють додатково поінформувати споживачів через платіжні документи, офіційний сайт та місцеві засоби масової інформації.

Джерело: inform.zp

