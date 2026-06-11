У зв'язку з плановими роботами в електромережах будуть діяти графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 червня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 червня будуть діяти багато годин поспіль, пише видання Politeka.net.

У зв'язку з плановими роботами в електромережах будуть діяти графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 червня. Такі заходи є необхідними для підтримання належного технічного стану обладнання, модернізації окремих елементів мереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 09:00–18:00 години в селі Старі Кодаки за адресами:

Зарічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33/А, 34, 35, 36, 37, 37/А, 37/Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/Б, 53, 87

с-т Шафран — 15, 39

В селі Новомилорадівка не буде електрики, проте обмеження будуть діяти лише з 08:30–18:45 години. Знеструмлення триватимуть в будинках, що знаходяться ща адресами:

Зелена — 1–4, 6–9, 10–19

Кленова — 1–7, 10–15, 22–26, 28–35, 37

Нова — 1, 1/А, 2, 2/А, 3–21

Центральна — Б/Н

Чмиренка — 1–4, 5–19, 21–23, 25–34, 36–40, 42, 44–47, 49–51, 55–64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 84, 85, 87

Чмеренка — 43

З 08:30–18:45 години вимикатимуть електрику селі Покровка, проте обмеження стосуються тільки адрес:

Садова — 1, 2, 3–7, 9–11, 14–18, 20, 22, 24–26, 30–35, 37–46

З 08:30–18:45 години додаткові графіки триватимуть у селі Зелений Яр, проте тільки на наступних адрес:

Зеленоярська — 1, 2, 3.

Джерело: Божедарівська СТГ

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

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