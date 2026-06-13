Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, гарні новини маємо з Криму, такого спалаху активності у соцмережах з окупованих територій ще не було, звучать істеричні заклики і критика путіна. А все тому, розповідає він, що вражено кілька мостів на трасі до Криму в районі Армянська, мости через Північнокримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ, а також у районі населеного пункту Ставки. До того ж, додає експерт, під Армянськом вражено російську колону з близько 50 вантажівок із пальним і боєприпасами.

«Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини непридатний станом на зараз для руху транспорту через критичні пошкодження конструкції. Окупанти намагаються налагодити альтернативні маршрути постачання, зокрема, за допомогою понтонних переправ. Удари по логістичних маршрутах уже ускладнили операції російських підрозділів. Бачите, як? Спочатку вдарили по Чонгару, а потім загнали окупантів у пастку. Вони концентрують усе в одному місці, а потім туди луплять Сили оборони України», – розповідає Олександр Мусієнко.

За словами експерта, чи не вперше у нас такий настрій, як у 2022-2023 роках, коли всі говорили про контрнаступ, про Крим. Наразі, констатує він, про наступ не говоримо, але Сили оборони перекривають ворогу кисень, перекривають росіянам логістику, щоб взяти Крим у кільце і демілітаризувати півострів.

«Ця робота має абсолютно послідовний і стратегічний характер: протягом кількох місяців ми били по Криму, виносили російську ППО, вражали склади з боєприпасами, військові цілі, ту ж нафтобазу у Феодосії, Керченську паромну переправу, щоб відрізати Крим. Били по ППО, щоб у нас з'являлося набагато більше можливостей і спроможностей у подальшому перерізати окупантам логістику. Це дає потрібний результат. Що ж, далі буде. Роботи ще немало», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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