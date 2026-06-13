Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 червня через планові профілактичні роботи.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що заплановані у Дніпропетровській області на 14 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 червня через планові профілактичні роботи. Окрему увагу приділяють усуненню потенційних несправностей, які можуть вплинути на стабільність електропостачання. Такі заходи носять регулярний характер і особливо актуальні в періоди підвищеного навантаження на енергосистему.

В неділю у межах Роздорської територіальної громади триватимуть додаткові знеструмлення, що вводять з 08:00–19:00 години за такими адресами:

с-ще Роздори вул. Перемоги

с. Старовишневецьке вул. Вишнева

с. Нововознесенка вул. Нова

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада.

В селі Івано-Михайлівка будуть вимикати електрику з 8 до 19 години за такими адресами:



Верхня — 2

Зелена — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50, 50/А, 53А, 55, 59, 63, 65, 69

Лісова — 1, 2, 2/А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7/А, 7/Б, 8, 8/А, 9, 10, 11/А, 13, 14, 15, 19, 20А, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 50/А, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79

Нагорна — 1, 1/А, 2, 4, 5, 7

Присамарська — 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24

Соборна — 1, 2, 4, 5/А, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16/А, 18, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 44/Б, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57/А, 59, 67

Степова — 1, 1/Б, 2, 4, 5, 6, 11, 15

Українська — 1, б/н

Центральна.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Роздори Роздорська

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