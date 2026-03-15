Обленерго оголосило про локальні графіки відключення світла в Вінниці на наступний тиждень – із 16 по 20 березня 2026 року.

На час проведення планових робіт в електромережах у Вінниці з 16 по 20 березня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Більшість знеструмлень в місті відбуватиметься приблизно з 9:00 до 16:00 години, можливі невеликі відмінності.

У понеділок, 16 березня, локальні графіки відключення світла в Вінниці торкнуться деяких будинків по вулицях Сковороди, Хмельницьке шосе, Зодчих, Пирогова, бульвару Свободи (детальний список адрес шукайте на офіційному сайті обленерго).

У вівторок, 17 числа, обмеження електропостачання будуть застосовувати частково по вул. Київська, Стеценка, Героїв Чорнобиля, Василя Барки, Генерала Арабея, Ґрохольських, Лесі Українки, Драгоманова, Михайловського, Шухевича та сусідніх провулках, пише Politeka.

У середу, 18.02, знеструмлення відбуватимуться по вул. Академіка Янгеля, Валентина Отамановського, Василя Стуса, Гетьмана Мазепи, Миколи Гоголя, Малиновського, Матроса Кішки, Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих, Степана Бандери, Театральна, Стрілецька, Ющенка, Келецька, Хмельницьце шосе, Марії Гавриш, Медова, пров. Комунальний та ін.

У четвер, 19 березня, графіки відключення світла в Вінниці торкунться будинків по вулицях Батозька, Гайдамацька, Гонти, Ушинського, Мазепи, Пирогова, Скалецького, а також провулку Гайдамацький.

У пʼятницю, 20 числа, без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинків по вул. Академіка Вернадського, Івана Пулюя, Мельника, Антона Листопада, Вацлава Гавела, Єрмака та ін.

