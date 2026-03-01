Жителі регіону вже відчули наслідки подорожчання продуктів у Кіровоградській області, адже вартість базових позицій стрімко росте.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області помітне на хлібі, овочах, крупах та фруктах, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Кіровоградській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, хліб пшеничний (нарізка) вагою 650 грамів у лютому коштує в середньому 45,99 гривні, тоді як у січні він продавався по 44,96 гривні.

Це свідчить про підвищення на майже один відсоток, що впливає на щоденні витрати сімей. Капуста білокачанна теж виросла в ціні і тепер коштує в середньому 12,15 гривні за кілограм.

Місяцем раніше її середній цінник становив 11,19 гривні. Зростання склало понад 10 відсотків, що особливо відчутно для домогосподарств, які щодня купують овочі для приготування їжі.

Фрукти в цьому переліку також не залишилися осторонь. Виноград у Кіровоградській області тепер продають за середньою ціною 283,13 гривні за кілограм, у січні він коштував 245,13 гривні.

Таке зростання на понад 9 відсотків відчутно б’є по гаманцях споживачів і змушує мешканців шукати альтернативи або скорочувати витрати на інші товари.

Крім того, крупи також демонструють тенденцію до подорожчання продуктів. Гречка тепер коштує в середньому 50,10 гривні за кілограм, тоді як місяцем раніше її середня вартість становила 47,48 гривні.

Пшоно має ще більший відсоток підвищення цінника і тепер продається в середньому по 37 гривень, що на понад 9 відсотків більше, ніж у січні.

Основні фактори, які впливають на підняття цінників, залишаються незмінними. Логістика залишається проблемою через підвищені витрати на перевезення та ризики пошкоджень вантажу.

Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори, а газ для теплиць стає дорожчим.

