Облэнерго объявило о локальных графиках отключения света в Виннице на следующую неделю – с 16 по 20 марта 2026 года.

Большинство обесточений в городе будет происходить примерно с 9:00 до 16:00, возможны небольшие изменения.

В понедельник, 16 марта, локальные графики отключения света в Виннице затронут некоторые дома по улицам Сковороды, Хмельницкое шоссе, Зодчих, Пирогова, бульвару Свободы (подробный список адресов ищите на официальном сайте облэнерго).

Во вторник, 17 числа, ограничения электроснабжения будут применять частично по ул. Киевская, Стеценко, Героев Чернобыля, Василия Барки, Генерала Арабея, Грохольских, Леси Украинки, Драгоманова, Михайловского, Шухевича и соседним переулкам, пишет Politeka.

В среду, 18.02, обесточения будут проходить по ул. Академика Янгеля, Валентина Атамановского, Василия Стуса, Гетмана Мазепы, Николая Гоголя, Малиновского, Матроса Кишки, Пирогова, Родиона Скалецкого, Зодчих, Степана Бандеры, Театральная, Стрелецкая, Ющенко, Келецкая, Хмельницкое шоссе, Марии Гавриш, Медовая, пер. Коммунальный и т.д.

В четверг, 19 марта, графики отключения света в Виннице затронут дома по улицам Батожская, Гайдамацкая, Гонты, Ушинского, Мазепы, Пирогова, Скалецкого, а также переулку Гайдамацкий.

В пятницу, 20 числа, без электроэнергии временно останутся жильцы домов по ул. Академика Вернадского, Ивана Пулюя, Мельника, Антона Листопада, Вацлава Гавела, Ермака и т.д.

Последние новости Украины:

