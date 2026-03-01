Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує стабільну роботу водогонів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

З початку року громади регіону отримали нові платіжки. Рішення стосується водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів і ухвалене для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж та дотримання санітарних норм.

У Заводській громаді зазначають, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів і підтримку систем у робочому стані. Попередні ставки не відображали фактичних потреб і могли впливати на якість послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні і тепер становить 48,80 за одну особу. Приватні домоволодіння сплачуватимуть 37 гривень замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 гривні, інші категорії — на 2,94.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть подавати пропозиції або зауваження через електронні сервіси або безпосередньо до підприємства.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує стабільну роботу водогонів, безперебійне водовідведення та регулярне вивезення сміття. Воно також дає змогу планувати ремонтні роботи, модернізувати обладнання та підтримувати персонал.

Мешканцям радять заздалегідь планувати бюджет, стежити за офіційними повідомленнями і вчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою для зменшення фінансового навантаження.

