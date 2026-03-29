З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття у громадах регіону.

Мешканці вже отримали оновлені платіжки. Для приватних будинків місячна плата складає 37,50 грн на одну особу, а для квартир багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки формуються автоматично, додаткових дій від споживачів не вимагають.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний із ростом витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат персоналу. Це забезпечує стабільну роботу систем поводження з відходами та належну якість послуг у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми підтримки населення. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для власників житла, пошкодженого під час бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Експерти радять оплачувати рахунки вчасно, перевіряти нарахування та планувати сімейний бюджет. Це допомагає уникнути боргів, штрафів і гарантує належний стан комунальної інфраструктури.

Тарифи враховують пільги та державну допомогу для соціально вразливих категорій. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання та утримання житла.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, перевіряти актуальні розцінки та можливі компенсації. Це дозволяє контролювати витрати, уникати непередбачених навантажень і забезпечує стабільну роботу комунальної системи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області робить своєчасну оплату та контроль споживання ресурсів ключовими для стабільного забезпечення водою та утримання домогосподарств.

