Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області розглядається як частина загального перегляду вартості.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області супроводжується переглядом вартості водопостачання та водовідведення у Вознесенську, який почне діяти з 1 червня 2026 року, передає видання Politeka.

Рішення №373 ухвалив 29 травня 2026 року виконавчий комітет Вознесенської міської ради після оновлення фінансових розрахунків комунального підприємства, що відповідає за водні сервіси громади.

Згідно з новими параметрами, централізоване постачання води встановили на рівні 51,30 грн за кубометр із ПДВ. Для бізнес-структур передбачено 47,59 грн, тоді як для мешканців діятиме знижена ставка — 44,50 грн.

Окремо визначено плату за водовідведення: базовий показник становить 19,19 грн за кубометр, а для побутових споживачів — 17,69 грн.

Причинами коригування стали збільшені витрати на електроенергію, пальне, матеріальні ресурси та загальне утримання інфраструктури, що забезпечує роботу системи.

Також передбачено механізм компенсації різниці між економічно обґрунтованими показниками та фактичними нарахуваннями для населення. Такі витрати можуть покриватися коштом бюджету громади.

У ширшому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області розглядається як частина загального перегляду вартості житлово-комунальних сервісів у різних регіонах країни.

Оновлені розрахунки вже оприлюднені та доступні для ознайомлення через офіційні ресурси міської ради.

Також варто зауважити, що місцева влада не виключає, що тарифи можуть переглядатися й надалі залежно від економічних умов.

Джерело: vozn.otg

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати