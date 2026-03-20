Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області розпочала надаватися міжнародною організацією Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Програма підтримки реалізується за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета та охоплює літніх громадян, домогосподарства, фермерів і внутрішньо переміщених осіб, які постраждали через війну.

До послуг отримувачів входять грошові виплати, харчові та побутові набори, гігієнічні комплекти, а також допомога у відновленні сільськогосподарської діяльності. Програма працює у регіонах, де безпека дозволяє здійснювати активності та вести господарство без ризику для життя.

У Чернігівській області заходи реалізуються разом із партнерами: Благодійним фондом «ПІДТРИМКА АГРО», ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада» та іншими організаціями з досвідом підтримки фермерських ініціатив.

Програма охоплює кілька категорій:

Домогосподарства та дрібні фермери – допомога у відновленні сільськогосподарської діяльності.

Малий та середній агробізнес – підтримка підприємств, важливих для місцевих громад.

Установи аграрного сектору – розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу.

Жінки-фермерки – навчання, консультації та підтримка тих, хто очолює домогосподарство або бізнес.

Фахівці радять перед подачею заявки ознайомитися з усіма вимогами та підготувати необхідні документи. Це дозволяє не лише покрити базові потреби літніх людей, а й сприяє відновленню економічної активності у сільській місцевості.

Отримати гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області можуть усі, хто відповідає критеріям і своєчасно подає документи, дотримуючись рекомендацій організаторів.

Додатково експерти радять регулярно перевіряти оновлення програми, щоб вчасно дізнаватися про нові можливості та доступні види підтримки.

