Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області сприяє розширенню доступу до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області стартувала на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Програма передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та психічних порушень.

Про запуск ініціативи оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і має на меті забезпечити своєчасну діагностику для громадян віком від 40 років.

Кожен учасник отримує персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» нараховують 2000 гривень, які можна витратити виключно на проходження скринінгових процедур.

Для осіб, які не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження здійснюватимуть державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ. Перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Перелік закладів обіцяють опублікувати найближчим часом.

На реалізацію програми у держбюджеті 2026 року закладено 10 мільярдів гривень. Координацію забезпечують Міністерство охорони здоров’я, Міністерство цифрової трансформації та НСЗУ, відповідаючи за якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Уряд наголошує, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Чернігівській області сприяє розширенню доступу до сучасної діагностики, своєчасному виявленню потенційних ризиків та підтримці активного способу життя у старшому віці. Літніх громадян закликають не відкладати візит до медичних закладів і скористатися державною підтримкою.

Експерти радять заздалегідь ознайомитися з переліком доступних процедур, підготувати документи та планувати обстеження, щоб максимально ефективно скористатися можливістю отримати фінансову допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: нові ціни вже почали діяти.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни почали діяти.

Як повідомляла Politeka, Графік відключення води на лютий у Чернігові: точні дати та адреси, де діятимуть обмеження.