Обмеження будуть запроваджені відповідно до затверджених графіків відключення світла у Миколаївській області на 14 червня.

За десятками адрес у Миколаївській області на 14 червня вводять графіки відключення світла через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 14 червня спрямовані на забезпечення подальшої стабільної роботи мереж. Завдяки плановим роботам вдається підтримувати належний технічний стан обладнання, продовжувати строк його експлуатації та зменшувати кількість непередбачуваних аварійних ситуацій.

Як повідомили у Миколаївобленерго, вводять додаткові графіки відключення світла в Миколаївській області. Обмеження триватимуть в частині населеного пункту Новопавлівка. Знеструмлення діятимуть з 08:00 до 17:00 за окремими адресами:

вулиця Зарічна 4, 5, 9, 13

В селі Велика Солона з 08:00 до 17:00 години вимиктимуть світло в частині будинків. Зокрема електрика зникне на вулицях:

Нижня 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 39, 41

Паркова 1, 1Б, 3, 5, 6, 7, 11А

Центральна 356

14 червня з 08:00 до 17:00 будуть вимикати електрику в населеному пункті Врадіївка. Обмеження триватимуть лише на наступних вулицях:

Визволення 54, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

Заводська 77, 79, 81, 81А, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114А, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 132А, 134, 136, 140, 142, 144, 146

Магістральна 94, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 145

Незалежності 210, 218, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 231.

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